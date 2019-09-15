دبي محطة إدارة «الحزام والطريق» في المنطقة

المصدر: هونغ كونغ - عبد الحي محمد

كشفت نبيلة عبيد الشامسي قنصل عام دولة الإمارات في هونغ كونغ، عن قرب الإعلان عن تأسيس أول مكتب إقليمي في منطقة الشرق الأوسط، لمتابعة مشاريع مبادرة الحزام والطريق العملاقة، مؤكدة أن المكتب سيتخذ من دبي مقراً له.

وقالت في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»: إن اختيار حكومة الصين وإقليم هونغ كونغ الإداري للإمارات لتأسيس المكتب، يعد تأكيداً للدور الاستراتيجي والاقتصادي والتجاري الرئيس للدولة في منطقة الشرق الأوسط.

مضيفة إننا بصدد الإجراءات النهائية للإعلان عن تأسيس المكتب في دبي، ومن المتوقع تدشينه نهاية العام، وسيكون المكتب الإقليمي معنياً بالدرجة الأولى بمتابعة مشاريع المبادرة في المنطقة، إضافة للترويج التجاري والاقتصادي بين الإمارات والصين وهونغ كونغ.

وقال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد للتجارة الخارجية، رئيس وفد الدولة المشارك في القمة الرابعة لمبادرة الحزام والطريق، التي اختتمت أعمالها في هونغ كونغ الخميس الماضي، بمشاركة وفود حكومية من 80 دولة، وأكثر من 5 آلاف متحدث ورجل أعمال، إن الإمارات أكثر الدول اهتماماً بمشاريع المبادرة، باعتبارها تحتضن أبرز المقومات لنجاحها.

وأضاف أن اليوم الأخير للقمة، تميز بعقد لقاء مهم مع مديري الشركات الإماراتية المستثمرة في هونغ كونغ، وعددها نحو 14 شركة، لمناقشة مستجدات مشاريعها الاستثمارية، ورؤيتها المستقبلية للاستثمار في هونغ كونغ والصين.

وقال نواف عبدالله مدير إدارة تطوير الأعمال لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في موانئ دبي العالمية، إن موانئ دبي العالمية تملك أكثر من 25 محطة ومقر عمليات عبر الدول التي يمر بها مشروع الحزام و الطريق، ما يؤكد أهمية هذه المبادرة للشركة، التي تستثمر 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) في محطات الموانئ الصينية حتى عام 2020، مشيراً إلى أن لدينا بالفعل عمليات إلى جانب هونغ كونغ، وتشينغداو، ويانتاي، وييوو اللوجستية.

وكشف سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة تشغيل الموانئ التابعة لموانئ أبوظبي، أن مدينة خليفة الصناعية، استقطبت عدداً من الشركات الصينية، ضمن منطقة التعاون الصناعي الصينية - الإماراتية، باستثمارات تصل إلى 6.2 مليارات درهم.