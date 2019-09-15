الإمارات الأولى إقليمياً في التمكين الرقمي

المصدر: دبي-وائل الخطيب

تقدمت دولة الإمارات في التصنيف العالمي لمؤشر Euler Hermes الفرنسي، التمكين الرقمي 2019، إلى المرتبة 23 عالمياً، محافظة على مكانتها في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من بين 115 دولة في مساعدة الشركات الرقمية على الازدهار والشركات التقليدية لتوظيف واستخدام الفوائد الناشئة عن استخدام التقنيات الرقمية.

وتفوقت الإمارات على دول عريقة مثل إسبانيا (24) ولوكسمبورغ (25) وإيطاليا (28) والبرتغال (30) وماليزيا (33) وروسيا (37) وتايلاند (40) والهند (44) وماليزيا وتم تصنيف الدولة كأفضل مكان للشركات الرقمية في مصاف إسبانيا (24) ولوكسمبورغ (25) وإيطاليا (28) والبرتغال (30) وغيرها.

وصنفت الدراسة الإمارات في المرتبة السادسة إلى جانب البرتغال وبولندا وسلوفينيا وآيسلاندا وإيطاليا من حيث إمكاناتها غير المستغلة عند مقارنة القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا بحصة الناتج المحلي الإجمالي.

ويقيس المؤشر، قدرة - وبراعة - الدول على مساعدة الشركات الرقمية على الازدهار وتمكين الأعمال التجارية التقليدية من تسخير المكاسب الرقمية. ومن حيث مكون التنظيم جاء رصيد الإمارات مرتفعاً حيث بلغ 91 نقطة من أصل 100، إلى جانب مكون البنية التحتية 89 نقطة، فيما بلغ رصيدها في مكون الربط 66 درجة.