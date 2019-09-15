الهند تقتدي بدبي وتدشن مهرجاناً للتسوق

المصدر: دبي- سيد صالح

تعتزم الهند الاقتداء بدبي في إقامة مهرجان سنوي للتسوق، حيث ستبدأ من العام القادم بإقامة مهرجان ضخم للتسوق على غرار «مهرجان دبي للتسوق» الذي يقام في مطلع كل عام.

وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان، في تصريحات نشرها موقع «ياهو»، إن مهرجان التسوق الهندي سيقام في مارس من كل عام في أربع مدن هندية، موضحة أن قرار إقامة المهرجان يأتي في سياق مجموعة من الإجراءات والتدابير الجديدة التي تعتزم الحكومة الهندية اتخاذها بُغيَة تنشيط الصادرات.

وقالت: «ستستضيف الهند مهرجاناً سنوياً عملاقاً للتسوق أسوة بدبي في أربع مدن». وأضافت: «سيبدأ المهرجان في 2020، ولم تُحدد بعد المدن الهندية التي ستستضيفه، حيث سيتولى وزير التجارة تحديدها.



