12 % نمو زوار معرض مناولة المواد الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

شهدت النسخة العاشرة من «مناولة المواد الشرق الأوسط» الأبرز في قطاع التخزين ونظم الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد في المنطقة، الذي تنظمه «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط» إقبالاً واسعاً من الزوار والمشاركين، وقد حقق المعرض زيادة في الزوار 12% مقارنة بالدورة السابقة للمعرض.

وشهدت منصة المعرض توافد نحو 3.882 زائراً من 50 دولة إلى الفعالية التي استعرضت أحدث آليات الروبوتات والأتمتة في ظل تحول القطاعات الرئيسة نحو مواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة.

كما قامت حوالي 100 جهة عارضة من أكثر من 30 دولة باستعراض أحدث ما توصلت إليه من حلول تكنولوجية قادرة على تعزيز الكفاءة من حيث العمليات والتكاليف، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة سرعة الاستجابة للعملاء، والارتقاء بمستوى التنافسية في قطاعات الخدمات اللوجستية ومناولة المواد بشكل رئيسي.

وشملت قائمة الجهات المشاركة في الفعالية شركات مثل «دايفوكو»، المزوّد الياباني لخدمات الأتمتة؛ و«شافر» الألمانية؛ والفرع الإقليمي لشركة «إيه سي إم إي»، المزود الرائد للحلول الصناعية؛ وشركة «أجيليتي»، الكويتية العملاقة في قطاع النقل؛ و«آي كيو روبوتيكس»، المسؤولة عن أول مركز توزيع مزود بتقنيات الروبوتات في دبي؛ و«سويس لوج الشرق الأوسط» المحدودة، التابعة لشركة «كوكا» الألمانية المصنّعة للروبوتات.

واستضاف المعرض، وللمرة الأولى، جناحاً صينياً مخصصاً ضم حوالي 30 اسماً من أبرز الشركات الرائدة في هذا المجال. وجسد الحضور الصيني تطور مستوى التعاون والعلاقات التجارية المشتركة في أعقاب الاتفاقات الأخيرة المبرمة بين دولة الإمارات والصين، ومبادرة الحزام والطريق التي أسهمت بتحقيق أرباح وصلت إلى 3.4 مليارات دولار.