التطبيقات التقنية تعزّز الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية

المصدر: دبي - البيان

اختتم «إس بي إس أوتوميشن الشرق الأوسط»، المعرض والمؤتمر الدولي المختص باستعراض الحلول المبتكرة في قطاع الأتمتة، أعمال نسخته السنوية الثانية في مركز دبي التجاري العالمي، فيما أكد خبراء ومتخصصون أن التطبيقات التقنية الحديثة تسهم في النهوض بمستويات الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية بما يصل إلى 0.3 تريليونات دولار سنوياً.

وحقق المعرض زيادة بمقدار تخطى ضعف الإقبال الذي شهدته نسخة عام 2018، حيث حضر المعرض الذي انعقد على مدى يومين واختتم أعماله في الرابع من سبتمبر حوالي 1.062 زائراً من 35 دولة.

وقال أندرياس ريكس، مدير معرض «إس بي إس أوتوميشن الشرق الأوسط»، الذي تتولى تنظيمه «ميسي فرانكفورت» الشرق الأوسط: «تشكل زيادة أعداد الزوار التي تخطت الضعف لهذا العام، دليلاً على نجاح أعمال الدورة الثانية من الفعالية السنوية، كما يؤكد ذلك تنامي اهتمام الشركاء والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط على مواكبة العصر الرقمي وبروز مكانة التحول الصناعي على الأجندة الاستثمارية في المنطقة».

حلول

خلال المعرض، قامت 23 جهة عارضة من الدولة باستعراض التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والحلول الروبوتية وثلاثية الأبعاد التي يُمكن الاستفادة منها لمساعدة المنطقة على تحقيق التنافسية وبلوغ أهدافها المتعلقة بتنوع مصادر الاقتصاد والتصنيع.