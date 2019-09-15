«نكسانز» تعيّن مديراً تنفيذياً جديداً لمنطقة الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

أعلنت نكسانز، المتخصصة في مجال الكابلات وأنظمة الكوابل، عن تعيين عرفات يوسف مديراً تنفيذياً لوحدة أعمال أنظمة الشبكة المحلية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن خلال منصبه الجديد، يتولى عرفات مسؤولية تعزيز نمو أعمال نكسانز لحلول الكابلات ودعم شبكتها من القنوات وتوسعة امتداد الشركة عبر التركيز المتجدد على أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتمتع عرفات يوسف بخبرة تفوق 22 عاماً في مجال تقنية المعلومات والكابلات الهيكلية بالمنطقة. وقبل الانضمام إلى نكسانز، تولى عرفات عدداً من المناصب العليا لدى نخبة من المؤسسات المرموقة، ومنها كورنينغ وثري إم وليفيتون وسي إن إس.