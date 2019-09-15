«بي. إف إم» تحصد 4 شهادات «آيزو» للتميز في الإدارة المتكاملة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «بي. إف إم»، إحدى الشركات التابعة لـ «بلووم القابضة» والمتخصصة في تقديم مجموعة شاملة من خدمات إدارة المرافق المتكاملة، عن حصولها على أربع شهادات آيزو للتميز في عملياتها ونظمها الإدارية المتكاملة.

وتعد هذه الشهادات تقديراً واعترافاً للممارسات الإدارية الفعّالة والموثوقة التي تطبقها «بي. إف إم»، والتي من شأنها أن تسهم في دعم الشركة لتقديم أداء تشغيلي متميز تلبية للطلب المتزايد في السوق.

ومن خلال تطبيق معايير التميز لشهادات الآيزو، ستتمكن «بي. إف إم» من زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة التنظيمية، فضلاً عن توفير الوقت والتكلفة، والحد من المخاطر، وتعزيز الشفافية وتوفير فهم أوضح لنظام الإدارة، لتكون الشركة واحدة من أبرز الشركات القليلة المعتمدة في المنطقة لتقديم خدمات المرافق بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، مما يؤدي إلى تحسين تجربة العملاء ومستوى الخدمات.

وقالت إيفي بوستانتزي، مدير عام «بي. إف إم»: «نضع احتياجات عملائنا على رأس سلم أولوياتنا، ولقد ركزنا جهودنا خلال السنوات الماضية للعمل مع خبرات ذات مستوى عالمي وذلك لضمان الارتقاء بمعايير نظم الإدارة المتكاملة».