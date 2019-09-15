الإمارات تشارك بمنتدى الاتصالات في بودابست

المصدر: بودابست - البيان

شاركت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في منتدى الاتحاد الدولي للاتصالات في العاصمة المجرية بودابست، والذي ناقش مجموعة من الأفكار حول تسريع الابتكار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال عرض الحلول المبتكرة وتبادل المعارف والخبرات بين دول العالم.

وأكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة في كلمة ألقاها بالنيابة عنه المهندس سيف بن غليطة مدير إدارة شؤون تنظيم تطوير التكنولوجيا في الهيئة أن عالم اليوم يحتاج تلاقي العقول والأفكار، لعلها تنجح في تفكيك المشهد الضبابي للمستقبل الماثل أمامنا، واجتراح الحلول للتحديات التي تطرحها التطورات المتلاحقة.

وإذا كنا نتحدث دائماً عن ضرورة الابتكار والتفكير خارج الأطر والأنماط المعتادة، فإن منتداكم الكريم هذا هو المكان الأنسب لطرح هذه الأفكار من أجل صناعة المستقبل الذي نرتضيه لأجيالنا من بعدنا.

وأشار إلى أهمية التحلي بالمرونة اللازمة لتوثيق التعاون بين القطاعين العام والخاص، وعلى أهمية ترسيخ ثقافة الابتكار.

وخلال المنتدى اجتمع وفد الدولة مع عدد من ممثلي الدول أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات لمناقشة أهم المستجدات المتعلقة بلجنة النطاق العريض والتحديات التي تواجهها عمليات تطبيق تقنيات الجيل الخامس.

وشهد المنتدى تكريم مركز إبداع الحكومة الذكية ضمن جوائز برنامج الابتكار للنظم الإيكولوجية.