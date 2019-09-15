أجهزة متطورة لتسريع إجراءات المسافرين الجمركية عبر مطار دبي

المصدر: دبي - البيان

أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، أن الإجراءات والخدمات الجمركية الذكية المتبعة في دبي باتت نموذجاً يحتذى عالمياً، موضحاً أنه يتم تسريع الإجراءات الجمركية الذكية للمسافرين عبر مطار دبي من خلال 9 أجهزة فحص حديثة.

تسهيلات

وشدد على ضرورة التسهيل على المسافرين مع اتباع أعلى درجات الحيطة والحذر في ظل تزايد أعداد المسافرين عبر مطار دبي ليصل إلى نحو 90 مليون مسافر سنوياً. جاء ذلك خلال زيارة المدير العام لجمارك دبي الخامسة لمطارات دبي، والثانية لمبنى 2 في العام 2019 الجاري، حيث تفقد سير العمل الجمركي من قلب الميدان وآلية تسيير حركة القادمين باتباع الأنظمة الجمركية المتطورة التي توفرها جمارك دبي، علاوة على أحدث أجهزة الفحص والتفتيش الجمركي، حيث رافقه خلال الجولة إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، وشعيب السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، وفلاح السماك مدير أول مبنى مطار رقم 2.

أتمتة

وقال أحمد مصبح: «يسعدنا أن نصبح جزءاً رئيساً في النجاحات المتتالية التي يحققها مطار دبي الدولي الأول عالمياً بأتمتة الإجراءات الجمركية وتسريع مرور المسافرين، وبخاصة في أوقات الذروة من كل عام كموسم العودة من مناسك الحج والإجازات السنوية، وشدد على ضرورة التعامل الحضاري مع المسافرين وتقديم كل الخدمات الممكنة لهم، بالإضافة إلى أهمية أن يتحلى ضباط جمارك دبي بالحس الأمني لحماية حدود الدولة ضد كل المواد الممنوعة والمقيدة».