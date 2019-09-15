منتدى بنغلاديش الاقتصادي في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي اليوم منتدى بنغلاديش الاقتصادي 2019، حيث يتوقع طرح مشروعات بقيمة 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم) في مشاريع استثمارية متبادلة.

وسيشارك في المنتدى الذي يستمر يوماً واحداً أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين الإماراتي والبنغلاديشي، والذي يهدف إلى تعزيز وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.

ويُعد البنغلاديشيون من المستثمرين الرئيسيين في الاقتصاد الإماراتي، حيث يمتلكون أكثر من 50000 شركة تجارية بالإضافة إلى أكثر من 150.000 بنغلاديشي يعمل داخل دولة الإمارات.

وسيلقي سلمان فضل الرحمن، مستشار رئيس الوزراء البنغلاديشي للصناعات الخاصة والاستثمار، والذي يرأس وفداً حكومياً من 20 عضواً يتألف من مسؤولين من هيئة تنمية الاستثمارات في بنغلاديش، وهيئة المناطق الاقتصادية البنغلاديشية، وهيئة التكنولوجيا الفائقة في بنغلاديش، كلمة رئيسية في الدورة الثانية لمنتدى بنغلاديش الاقتصادي، حيث تمثل مشاركة هذه الهيئات لأول مرة في الخليج في منتدى بنغلاديش الاقتصادي، مبادرة وثقة من القطاع الخاص غير الحكومي الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً له، بالإضافة إلى مشاركة وزير المالية البنغلاديشي، والسفير البنغلاديشي بالإمارات.

وتم إعداد ما يصل إلى 20 مشروعاً استثمارياً جديداً لعرضها في المنتدى، حيث يلتقي المستثمرون الإماراتيون لمناقشة المشاريع المنتظرة مع سلمان رحمن والوفد البنغلاديشي الزائر، بناءً على اقتصاد بنغلاديش الذي شهد نمواً 7.9% في السنة المالية لعام 2018.