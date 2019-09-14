6.2 مليارات درهم استثمارات صينية في مدينة كيزاد الصناعية بأبوظبي

المصدر: هونغ كونغ : عبد الحي محمد

كشف حمد عبد الله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن أن الإستثمارات الصينية في أبوظبي تصل حاليا 6.2 مليارات درهم مشيرا إلى أن أهم المشاريع الصينية في مدينة خليفة الصناعية كيزاد يتم الإسراع في تنفيذه بتكلفة ملياري درهم.

وأكد نجاح مشاركة وفد الإمارات الاقتصادي والتجاري في قمة الحزام والطريق الرابعة التي انعقدت في هونغ كونغ نهاية الأسبوع الماضي مشيرا إلى أن جلسات ومناقشات القمة أبرزت الدور القوى للإمارات في إنجاح مبادرة الحزام والطريق.

ولفت إلى أن إمارة أبوظبي استفادت كثيراً من المشاركة في القمة عبر الترويج لفرص الاستثمار الكبرى فيها خاصة للمستثمرين الصينيين والمزايا التي تمنحها حكومة أبوظبي لهم.

وقال" لدى أبوظبي فرص استثمارية كبيرة وتولي أهمية متزايدة للمستثمرين الصينيين خاصة في قطاع الصناعة والنفط والبتروكيماويات.

وكشف عن أن مدينة خليفة الصناعية استقطبت عدداً من الشركات الصينية ضمن منطقة التعاون الصناعي الصينية-الإماراتية باستثمارات تصل إلى 6.2 مليارات درهم.

وقال "نتوقع انضمام المزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة في ظل المزايا والمنافع الفريدة والتسهيلات التي تحرص موانئ أبوظبي على توفيرها للمستثمرين الصينيين والمستقبل لدينا واعد للصينين وغيرهم.