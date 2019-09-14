«مصدر» تكرّم الفائزين بمسابقة «إيكوثون بلس»

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الفائزين في مسابقة «ايكوثون بلس» التي تندرج ضمن برنامجها «قادة مستقبل الاستدامة»، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي المقام في أبوظبي.

وتهدف مسابقة «ايكوثون» التي تقام بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى توفير حلول ذات كفاءة في استهلاك الطاقة للمخيم الإماراتي الأردني للاجئين «مريجيب الفهود» بالأردن، حيث تشرف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إدارة المخيم وتقدم المساعدات الإنسانية لأكثر من أربعة آلاف لاجئ يعيشون فيه.

وأشارت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»، إلى أن مسألة تمكين الشباب وتنمية كفاءاتهم تنطوي على أهمية استراتيجية بالنسبة لشركة «مصدر»، مؤكدةً التزام «مصدر» بدعم الجهود الرامية إلى إعداد الجيل القادم من قادة الاستدامة والعمل على إتاحة المجال أمامهم للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة لمياء فواز: إن تنظيم مسابقة «ايكوثون» ضمن مؤتمر القمة العالمي يتيح للمشاركين فرصة التواصل مع نخبة من القادة وصناع القرار ورواد التكنولوجيا العالميين، ما يمكّنهم من تنمية مواهبهم وتطوير القدرات التي اكتسبوها خلال المسابقة، والاطلاع على أفضل الممارسات المستدامة والمهارات القيادية.

وشاركت في المسابقة أربعة فرق من برنامج «قادة مستقبل الاستدامة»، ضمت طلبة من جامعات محلية ودولية، حيث قدمت الفرق أفكارها المقترحة إلى لجنة التحكيم، وتمحورت حول توفير حلول ذات كفاءة في استهلاك الطاقة. وأشاد أعضاء لجنة التحكيم بنوعية وجودة العروض.