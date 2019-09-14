«كهرباء دبي» تعرض استراتيجيتها في تطوير الشبكات الذكية بالمنازل

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرضت «هيئة كهرباء ومياه دبي»، خلال ورشة عمل بعنوان «ربط الشبكات وتجارة الطاقة»، على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الـ 24 في أبوظبي، استراتيجية الهيئة في مجال تطوير الشبكات الذكية وربط الأنظمة الشمسية الكهروضوئية في المنازل والمباني بشبكة الكهرباء.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل على توفير بنية تحتية متطورة لإدارة المرافق والخدمات في الإمارة عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتقنية البلوك تشين، وتخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء وغيرها في إطار رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

وتشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لتطوير بنية تحتية متقدمة تدعم مبادرة دبي الذكية لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، حيث تضم الشبكة الذكية برامج باستثمارات تصل إلى 7 مليارات درهم سيتم الانتهاء منها في مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2035».

وأشار الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي حققت العديد من الإنجازات العالمية، مثل احتفاظ الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثاني على التوالي، بالمرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2019، كما أن الهيئة هي الأقل عالمياً في معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً.

استراتيجية

من جهته، تطرق المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، في كلمته خلال ورشة العمل، إلى استراتيجية الشبكات الذكية، والتي تضم 10 برامج تشمل: بنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك الكهرباء، بنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك المياه، إدارة الأصول، أتمتة التوزيع، البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، أتمتة المحطات الرئيسية، تكامل النظام، الاتصالات، البيانات الضخمة وتحليلها، والأمن.

وأوضح سلمان أن مبادرة «شمس دبي» التي أطلقتها الهيئة ضمن جهودها لدعم مبادرة «دبي الذكية»، تهدف إلى تشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الطاقة النظيفة وربطها بشبكة الهيئة، حيث يتم إجراء مقاصة بين وحدات الطاقة الكهربائية المصدرة ووحدات الطاقة الكهربائية المستوردة خلال نفس مدة الفاتورة وتسوية هذا الحساب بناء على هذه المقاصة.

ولتنظيم عملية ربط وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنظام توزيع الطاقة في دبي، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرار رقم 46 لسنة 2014 الذي يوحد الإطار التشريعي المنظم لعملية ربط وحدات الإنتاج المنتجة حصرياً من الطاقة الشمسية بنظام التوزيع.