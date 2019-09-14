دبي وجهة عطلات نهاية العام

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

تعزز دبي مكانتها كوجهة مثالية لعطلات نهاية العام لاسيما في أشهر الشتاء، حيث تتنوع البرامج الاحتفالية والترفيهية، بالإضافة إلى الطقس والطقس الرائع والمقومات السياحية والترفيهية المتعددة ومراكز التسوق والترفيه والشواطئ.

وقال موقع «ذا نيو بيبر» في تقرير نشره أمس إن دبي تتميز بفن معماري مستقبلي مبهر، حيث يمكن للزوار الاستمتاع باحتفالات نهاية العام بالمدينة وسط أجواء احتفالية وقوائم الطعام الرائعة، وإضاءة الأشجار المبهرة والألعاب النارية الضخمة.

وتشمل قائمة الأسواق الاحتفالية المحلية المحببة سوق مدينة الجميرا ودبي فيستيفال سيتي مول، وجميرا فندق الخور ووينتر جاردن ماركت في الحبتور بالاس وسوق رافلز كريسماس. فيما ستنبض المطاعم أيضاً بالحياة بقوائم طعام خاصة وأطباق كلاسيكية مفضلة.

وأشار «ذا نيو بيبر» إلى أن احتفالات رأس السنة في دبي تتسم بفعاليات وألعاب نارية وعروض أسطورية، حيث تضيء الألعاب النارية سماء المدينة الليلية في مناطق الجذب السياحي الشهيرة، في حين تقام العديد من حفلات العشاء في المطاعم الفاخرة مع إطلالات رائعة على الشواطئ ومعالم المدينة وطلالتها الساحرة وعروض الألعاب النارية.

كما تتيح دبي الفرصة للزوار للاستمتاع بأشعة الشمس الشتوية أثناء استكشاف مواقع الصحراء والشواطئ المذهلة في درجات حرارة ممتعة بين 18 و23 درجة مئوية من نوفمبر إلى أبريل من كل عام كما يمكن للزوار استكشاف الواحات الصحراوية ونمط الحياة البرية ورؤية طيور النحام والبجع والطيور المهاجرة الأخرى في بيئتها الطبيعية.