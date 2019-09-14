مجموعة «بن حم» تبحث فرص التعاون الاقتصادي في البوسنة

المصدر: دبي - البيان

التقى الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بن حم»، مع مدير عام الوكالة الدولية للاستثمار في البوسنة والهرسك جوردان ميليني.

تم خلال اللقاء تقديم عرض حول فرص الاستثمار مع التركيز على بيئة الأعمال وفوائد الاستثمار في البوسنة والهرسك، والقطاعات الجذابة مثل السياحة والطاقة وتصنيع المعادن والزراعة وإنتاج الغذاء والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

من جانبه، قال ميليني إن الإمارات احتلت المرتبة 15 على قائمة المستثمرين الأجانب في البوسنة والهرسك، حيث تم استثمار أكثر من 102 مليون يورو. وأشار إلى أن حكومة بلاده توفر تسهيلات وإمكانات كبيرة لدعم وتشجيع استثمارات وشركات رجال الأعمال في الإمارات، مؤكداً أن الوكالة تعمل جاهدة على التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البوسنة والهرسك وأهم نظمها وتشريعاتها والتسهيلات المتوفرة لجذب المستثمرين الإماراتيين.

بدوره، أكد مدير عام بنك البوسنة الدولي عامر بيكوفيتش أن الإمارات من المستثمرين الرئيسيين من بين دول الشرق الأوسط في البوسنة والهرسك.