«هانتسمان» تفتتح مصنعاً للبولي يوريثان في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت شركة «هانتسمان» أحدث منشآتها المتخصصة بأنظمة البولي يوريثان ضمن المنطقة الحرة بجبل علي في دبي. تم تشييد هذه المنشأة بغرض تعزيز قدرات المعالجة والتصنيع بالشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يسهم في زيادة قدرتها على إنتاج أنظمة البولي يوريثان وبوليولات البوليستر لتلبية احتياجات العملاء على امتداد المنطقة.

وتضم المنشأة الجديدة منطقة إنتاج مجهزة بأحدث معدات التصنيع، إلى جانب الخلاطات والمفاعلات ومحطات التعبئة وغرف التحكم والمكاتب الإدارية ومختبرات مراقبة الجودة. وستعمل المنشأة على إنتاج رغوات البولي يوريثان المخصصة لاستخدامات البناء والعزل والتجهيزات وتصنيع المراتب وقطع الأثاث؛ فضلاً عن بعض الأجزاء المتعلقة بإنتاج الأحذية؛ والبوليميرات الأولية المستخدمة لأغراض الدهانات والمواد اللاصقة ومواد ملء الفواصل وتطبيقات اللدائن المرنة.

وقال توني هانكنز، رئيس قسم منتجات البولي يوريثان لدى شركة «هانتسمان»: يُعد هذا الاستثمار خطوة جديدة في إطار مساعينا لتعزيز قدرات منشآتنا المتخصصة على مستوى العالم، ويأتي انعكاساً لاستراتيجيتنا الهادفة لتنمية قدرات المعالجة والتصنيع الخاصة بنا. ويسهم تشييد هذه المنشأة في تعزيز سبل الترابط مع عملائنا.