«سويس- بل هوتيل» على قائمة أكبر شركات الفنادق في العالم

المصدر: دبي - البيان

اختارت مجلة «هوتيلز» المرموقة مجموعة سويس- بل هوتيل إنترناشيونال ومركزها الإقليمي دبي، ضمن أكبر شركات الفنادق في العالم. حققت المجموعة قفزة عملاقة على القائمة الحالية، إذ صعدت من مركزها السابق رقم 104 إلى المركز 58 من بين 325 شركة فنادق عالمية رائدة.

وقال جافن م. فاول، رئيس مجلس إدارة ورئيس سويس- بل هوتيل إنترناشيونال،: «مجلة هوتيلز واحدة من أكثر المصادر جدارة بالثقة في صناعتنا، ونحن سعداء للغاية بهذا الإنجاز».

وأكد لوران أ. فوافنيل، النائب الأول للرئيس للعمليات والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا والهند، سويس- بل هوتيل إنترناشيونال، تعليقاً على هذا الإنجاز: «إنه فخر عظيم لنا أن نحقق مثل هذا المركز المتقدم عالمياً خلال فترة قصيرة من الوقت على الرغم من المنافسة الشديدة. ومع توسعنا، نظل مخلصين وملتزمين بأن نمنح ضيوفنا تجارب ثرية في مواقع متميزة».