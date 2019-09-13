إقامة ذهبية لمؤسس «أروما إنترناشيونال»

المصدر: دبي - البيان

كرمت حكومة الإمارات جهود وإسهامات ساجيف بي كي بي. كيه. كمستثمر ورائد أعمال متعدد الأنشطة، بمنحه بطاقة الإقامة الذهبية في الدولة لمدة 10 سنوات، هو وأفراد أسرته من الدرجة الأولى.

وأبدى بي. كيه. فخره بهذا التشريف، كما أعرب عن شكره وامتنانه البالغين لهذا البلد العظيم على تكريمه بمنحه هذه المزية القيّمَة.

وأسس رجل الأعمال ساجيف بي. كيه شركة «أروما إنترناشيونال» لمقاولات البناء عام 1998، وهو مهندس مدني قادم من مدينة كولام في ولاية كيرلا الهندية ولديه الخبرة والكفاءة في هذا المجال.

واستطاع بي. كيه. أن يصبح واحداً من قادة مجال الإنشاءات في الإمارات، وذلك من خلال أعماله ومشروعاته متسعة النطاق في المملكة المتحدة، وأفريقيا، والهند.