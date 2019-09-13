«مجموعة آر» تكشف عن رمادا جميرا بيتش ريزدنس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة فنادق آر عن افتتاح فندق وأجنحة رمادا من ويندام دبي جميرا بيتش ريزدنس. ويتميز الفندق الذي يقع في شارع الممشى في منطقة جميرا بيتش ريزدنس، إحدى أكثر المناطق حيوية وجذباً في دبي، باحتوائه على 188 غرفة وشقة رحبة مثالية لإقامة العائلات. وتشمل مرافق فندق وأجنحة رمادا من ويندام دبي جميرا بيتش ريزدنس نادياً رياضياً حديثاً جداً، وسبا، ومسبحاً خارجياً يمكن التحكم بدرجة حرارة مياهه. كما يوفر اتصالاً سريعاً ومجانياً بالإنترنت عبر خدمة واي فاي، ومرافق لعقد الاجتماعات، ومقهى، بالإضافة إلى مطعم فلافورز الذي يقدم مجموعة واسعة من الأطباق العالمية. ويَسمحُ موقع الفندق، المحاذي لشاطئ الجميرا الشهير بأنشطته ورياضاته المائية الكثيرة، لضيوف الفندق بالتمتع بإجازة مثالية على شاطئ البحر، كما أن العديد من خيارات التسلية والطعام والتسوق والترفيه في منطقة الفندق وسهولة الوصول إليه، من شأنها أن تمنح محبي السفر المغامرين فرصاً لا تُعد لاستكشاف مدينة دبي.

وقال سمير طارق، المدير الإداري لفنادق آر: «نظراً للأداء القوي لفنادقنا، فإن إضافة فندق رمادا آخر إلى محفظتنا سيساعدنا على تحقيق كفاءات تشغيلية أعظم لجميع فنادقنا. إن هذه العلامة التجارية مثالية بالنسبة لموقع الفندق وميزاته، بغرفه الفسيحة الرحبة، وأجنحته رائعة التصميم، ما يناسب أذواق وحاجات جميع الزائرين والمسافرين». وأضاف طارق: «إننا سعداء بالعمل مع فنادق ومنتجعات ويندام لتحقيق المرحلة التالية من استراتيجية نمونا. وهذا التطور سيسمح لنا بتعزيز عروضنا وخدماتنا لتقديم معايير خدمة أعلى لضيوفنا».

وفي عرض تعليق على هذا التطور، قال السيد بانوس لوباسيس، نائب الرئيس لشؤون التطوير في الشرق الأوسط، وأوراسيا، وأفريقيا في فنادق ومنتجعات ويندام: «إن مجموعة فنادق آر شريك مهم بالنسبة لنا، فهم يشاطروننا نفس الطموح للنمو، ولديهم خبرة محلية هائلة، ويتولون إدارة فنادق عالية الجودة تستجيب لمعاييرنا في تقديم تجربة متميزة للنزلاء والضيوف، وإننا نتطلع قدماً لاستمرار علاقاتنا المثمرة بينما نعمل لتعزيز وتوسيع استثماراتنا ضمن فئة الفنادق التي نختص بها في المنطقة».