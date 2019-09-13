5.8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال أسبوع أكثر من 5.8 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 689 مبايعة بقيمة مليار و195 مليون درهم منها 89 مبايعة للأراضي بقيمة 483 مليون درهم و600 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 712 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية، تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 26.6 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم، تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 15.1 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 4 مليارات و700 مليون درهم منها 114 رهن أراضٍ بقيمة مليارين و300 مليون درهم، و313 رهن فلل وشقق بقيمة مليارين و400 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة مليار و400 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 363 مليون درهم.