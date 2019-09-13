رأس الخيمة تستضيف « جوائز ستيفي»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

توصلت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إلى اتفاق شراكة استراتيجية مع جوائز الأعمال الدولية السنوية، والمعروفة باسم جوائز ستيفي العالمية، لاستضافة الدورة الأولى من جوائز «ستيفي الشرق الأوسط» بالإمارة في فبراير 2020.

وتكرّم جوائز «ستيفي الشرق الأوسط» الابتكار في أماكن العمل في 17 دولة في المنطقة، وستستضيف رأس الخيمة برنامج وحفل توزيع الجوائز على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وبعدها مرة كل سنتين على الأقل. وقال محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة: «تشكل استضافة الدورة الأولى لجوائز «ستيفي الشرق الأوسط» في رأس الخيمة إنجازاً مهماً وحدثاً استثنائياً آخر يضاف إلى سجل إنجازات الإمارة.