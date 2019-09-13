«الإمارات للشحن الجوي» تكمل 5 سنوات من العمل مع بلجيكا والنرويج

المصدر: دبي- البيان

أكملت الإمارات للشحن الجوي خمس سنوات في نقل الأدوية المصنعة في بلجيكا والسلمون الطازج من النرويج حول العالم. وكانت طيران الإمارات قد بدأت خدمتها إلى بلجيكا والنرويج في سبتمبر 2014 ونقلت منذ ذلك الوقت 235 ألف طن من الشحنات من وإلى هاتين الدولتين، مساهمة في دعم التجارة ومساعدة الشركات المحلية على الوصول إلى أسواق جديدة.

بلجيكا

ساعدت الإمارات للشحن الجوي خلال السنوات الخمس الماضية في نقل أكثر من 60 ألف طن من الصادرات البلجيكية. وأطلقت الناقلة رحلات منتظمة مخصصة للشحن إلى بروكسل بعد فترة وجيزة من إطلاق رحلات الركاب إلى المدينة عام 2015.

وقال بوب فاندام، مدير الإمارات للشحن الجوي في بروكسل: «توفر رحلتا الركاب اليوميتان اللتان تسيرهما طيران الإمارات إلى بلجيكا بطائرات البوينج 777-300ER طاقة شحن تصل إلى 20 طناً. كما تسير الإمارات للشحن الجوي ثلاث رحلات شحن أسبوعياً إلى بروكسل بطائرات البوينج 777F التي تزيد طاقتها على 100 طن لكل رحلة، وتستطيع استيعاب الشحنات كبيرة الحجم والوزن».

وتشكل الأدوية الجزء الأكبر من صادرات بروكسل التي تنقلها الإمارات للشحن الجوي. وتعد العاصمة البلجيكية ضمن ما يزيد على 20 وجهة تعتمد فيها الناقلة مسارات «فارما كوريدورز»، التي توفر مزيداً من الحماية لهذه الشحنات الحساسة للحرارة أثناء نقلها عبر محطات معينة، ضمن شبكة الخطوط العالمية للناقلة. ونقلت الإمارات للشحن الجوي منذ إطلاق خدمتها الخاصة بالمنتجات الدوائية «الإمارات فارما» أكثر من 6000 طن من شحنات الأدوية من بروكسل.

وفي بلجيكا، سيرت الإمارات للشحن الجوي أيضاً رحلات شحن من وإلى لييج لنقل خيول مشاركة في بطولات فروسية عالمية. وشغلت الناقلة خلال السنوات الخمس الماضية 80 رحلة مخصصة لنقل خيول من لييج حيث نقلت ما يزيد على 3500 خيل و800 مدرب. ونقلت في سبتمبر 2018 أكثر من 500 خيل للمشاركة في ألعاب الفروسية العالمية «ترايون 2018» التي نظمها الاتحاد العالمي للفروسية في الولايات المتحدة الأميركية، ما شكل أكبر عملية نقل خيل جواً في التاريخ.

النرويج

نقلت الإمارات للشحن الجوي 62 ألف طن من السلمون النرويجي من أوسلو إلى الشرق الأوسط وآسيا، مساهمة في دعم اقتصاد سوق المأكولات البحرية في تلك الدولة. وأطلقت الناقلة، تلبية للطلب المتنامي على نقل السلمون، رحلة شحن أسبوعية منتظمة إلى أوسلو في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 باستخدام البوينج 777.

وقالت منى كونغسفيك، مديرة الإمارات للشحن الجوي في النرويج: «ساعدت الإمارات للشحن الجوي منذ إطلاق خدمتها إلى أوسلو في تصدير السلمون النرويجي على رحلات الركاب وعلى تلك المخصصة للشحن. ونقلت بالإضافة إلى ذلك خلال السنوات الماضية شحنات ذات الحجم الكبير من أوسلو شملت محركات طائرات ومراوح سفن وصل وزن بعضها إلى 100 طن، بالإضافة إلى الخيل وشحنات الإغاثة للبعثات الإنسانية».

ونقلت الإمارات للشحن الجوي 105 آلاف طن من الشحنات من وإلى النرويج منذ إطلاق خدمتها إلى تلك الدولة.

منصات مبردة

تنقل الإمارات للشحن الجوي الأدوية والمأكولات البحرية التي تصل إلى دبي على رحلات الركاب والمخصصة للشحن بسرعة وكفاءة عاليتين. وتنقل هذه الشحنات على منصات مبردة مغلقة تماماً إلى ما يزيد على 155 وجهة عالمية ضمن شبكتها العالمية على طائرات أسطولها المكون من 269 طائرة عريضة الجسم. ويدعم ذلك بنية تحتية حديثة وحلول مخصصة توفرها الإمارات للشحن الجوي، مثل «الإمارات فارما» و«الإمارات فريش» لنقل شحنات الأدوية والمنتجات سريعة العطب. ونقلت خلال العام الماضي أكثر من 400 ألف طن من المنتجات سريعة العطب و75 ألف طن من الأدوية حول العالم.