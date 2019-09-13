إنجاز 24 ٪ من مشروع «كريك فيوز»

المصدر: دبي- البيان

كشفت «عزيزي» للتطوير العقاري، عن تقدم أعمال الإنشاءات في مشروع «كريك فيوز» بمدينة دبي الطبية، حيث وصلت نسبة إنجازه إلى 24%.

وأعلنت الشركة عن أن طرح وحدات للبيع في مشروع التملك الحر بالكامل جاء متناغماً مع الطلب المتزايد على المشاريع السكنية في المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية، والتي تشهد وتيرة عمل متسارعة.

ويضم المشروع المكون من 20 طابقاً 634 وحدة سكنية، تتراوح بين 396 وحدة استوديو و218 شقة من غرفة واحدة و20 شقة من غرفتين، إضافة إلى 33341 قدماً مربعة من المساحات المخصصة لمحلات التجزئة المتميزة. كما أعلنت عزيزي عن خطة دفع للراغبين بالشراء، حيث لا يطلب منهم سوى دفع 1% فقط عند الحجز، تليها دفعة أخرى بنسبة 13% بعد 14 يوماً مشمولة برسوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي بنسبة 4%.