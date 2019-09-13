مركز دبي المالي العالمي يحصد جائزة أفضل مختبر للابتكار المالي

المصدر: دبي - البيان

يواصل مركز دبي المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي يحتضن أكبر منظومة للتكنولوجيا المالية وأكثرها تقدّماً في المنطقة، حصد الجوائز العالمية، وذلك مع حصول برنامج «فينتك هايف» الذي يعدّ أول وأكبر مسرّع للتكنولوجيا المالية في المنطقة على جائزة أفضل مختبر للابتكار المالي - دبي من «مجلة جلوبال فاينانس».

جاء ذلك خلال حفل أقيم يوم 10 سبتمبر الجاري في دبي، حيث نال المركز المالي الجائزة تقديراً لجهوده في إنشاء بيئة تعاونية تتيح للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية تقديم مفاهيم جديدة ومبتكرة في مجال الخدمات المالية، وبما ينسجم مع جهود المركز مع مساعي تحقيق «خطة دبي 2021»، واستراتيجية مركز دبي المالي العالمي التي تهدف إلى زيادة حجمه بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2024.

إمكانات هائلة

وجاء تكريم مركز دبي المالي العالمي من قِبل هيئة تحرير «جلوبال فاينانس»، والتي تضم أبرز خبراء القطاع والمعلّقين التجاريين، بمثابة شهادة على الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا المالية التي يتمتع بها المركز، والتي تمتلك القدرات الكامنة لتحقيق فوائد كبيرة وإنعاش اقتصادات وفتح آفاق جديدة للنمو.

منظومة

وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي: «تسلّط هذه الجائزة الضوء على أهمية «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي باعتباره جزءاً من منظومة التكنولوجيا المالية الأوسع للمركز، والدور المحوري الذي يلعبه لإنشاء بيئة تعاونية تشجع وتدعم قادة ورواد الأعمال المستقبليين وتمكّنهم من بناء تكنولوجيا مبتكرة وتقديم حلول مالية جديدة».