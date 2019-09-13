مشروع تجريبي في التكنولوجيا النظيفة ضمن مدينة مصدر

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «أزيليو» السويدية للطاقة الشمسية عن عقد اتفاق شراكة مع كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا لتشغيل مشروع تجريبي ضمن مدينة مصدر، بهدف اختبار تقنيات جديدة في مجال تخزين الطاقة.

وحضر توقيع الاتفاق جوناس إكليند، الرئيس التنفيذي لشركة أزيليو، وعبدالله بالعلا، مدير إدارة التطوير العقاري والتصميم في «مصدر»، والدكتور ستيفن غريفيث، نائب الرئيس الأول الأبحاث والتطوير في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

ويهدف المشروع إلى اختبار نظام محرك «ستيرلنغ»، الذي صممته «أزيليو» وحلول تخزين الطاقة الحرارية المتكاملة (TES) لمشاريع الطاقة المتجددة، التي تستخدم الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة وطاقة الرياح أو المشاريع التي توفر حلولاً خارج الشبكة وتحديد ما إذا كان يمكن توظيف هذه التقنية، ضمن مشاريع الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية.

مركز الابتكار

وقال يوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر»: «يسعدنا التعاون مع شركة «أزيليو» وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ودعم جهودهما لاختبار التقنيات الجديدة والتحقق من جدواها التجارية، لا سيما أن مدينة مصدر تشكل مركزاً حيوياً للابتكار في التطوير العمراني المستدام والتقنيات النظيفة».

وسوف يدخل المشروع مرحلة الاختبار في خريف هذا العام، حيث سيتم تقييم أداء المحرك «ستيرلنغ» المسؤول عن توليد الطاقة المتجددة. وسيتبع ذلك في النصف الأول من 2020 إجراء تحليل لكامل النظام، بما في ذلك تقنية تخزين الطاقة الحرارية.

حلول جديدة

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «بصفتها مؤسسة أكاديمية بحثية، تعتبر جامعة خليفة إحدى أنسب المنصات لاختبار وعرض التقنيات والحلول الجديدة، لا سيما في مجال الطاقة النظيفة. يسعدنا أن نعمل بالشراكة مع كل من «أزيليو» و«مصدر» لتقييم نظام «ستيرلنغ» مع تخزين الطاقة المدمج. نعتقد أن المراحل التجريبية ستوفر البيانات الكافية التي ستساعد تقنية «أزيليو» على استهداف قطاعات عريضة للحصول على الطاقة.

نتطلع إلى تقديم خبرتنا في تقييم التكنولوجيا مع شركائنا». وأثنى جوناس إكليند، الرئيس التنفيذي لشركة «أزيليو» على جهود «مصدر» وسجلها الحافل في دعم تطوير التقنيات المتقدمة النظيفة، وأعرب عن أمله بأن يفضي هذا التعاون إلى بيانات تشغيلية حيوية وغيرها من المعلومات التقنية التي تمكّن من تطوير تقنية يمكن طرحها في الأسواق.

تبريد

يقام المشروع التجريبي ضمن موقع «اتحاد أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة»، وهو مركز بحثي يقع ضمن الحرم الجامعي لجامعة خليفة في مدينة مصدر. وسوف يتم استخدام الطاقة المولدة من المشروع لتشغيل نظام تكييف الهواء المخصص لتبريد المكاتب ضمن المشروع ووحدات التخزين.