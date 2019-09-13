محمد صالح: «الاتحادية للكهرباء» تعتمد أرقى المواصفات العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في أبوظبي، أن نجاح أبوظبي في استضافة مؤتمر الطاقة العالمي دليل على المكانة الرائدة والدور البارز لدولة الإمارات في هذا المجال، مشدداً على التزام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بتكريس الريادة في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وفق أرقى المواصفات والمعايير العالمية انطلاقاً من حرصنا على ضمان استمرارية الإمداد، وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطلب على موارد الماء والكهرباء بما يضمن تحقيق النمو المستدام.

وأوضح أن المؤتمر شكل منصة مُهمة للخبراء البارزين، ومُمثلي الحكومات، وصُناع القرار العالميين، لتبادل الأفكار والتجارب والخبرات حول مستقبل قطاع الطاقة في العالم، ويؤكد ثقة قطاع الطاقة العالمي بالمكانة الرائدة، والدور البارز لدولة الإمارات في هذا المجال.

وأضاف أن المؤتمر شكل منصة مُهمة استقطبت نخبة من الخبراء البارزين، ومُمثلي الحكومات، وصُناع القرار العالميين، لتبادل الأفكار والتجارب والخبرات حول مستقبل قطاع الطاقة في العالم، والتحديات التي تواجه هذه القطاع، واستراتيجيات التعامل معها، موضحاً أهمية المؤتمر في استعراض العديد من الحلول المبتكرة، والمستقبلية التي تهدف إلى توفير حياة أفضل للأجيال القادمة، وهو ما ينسجم مع توجهات الإمارات واستراتيجياتها التي تجعل من الإنسان محور اهتمامها.