«سيرتا» للأثاث تفتتح متجراً في «دبي مول»

المصدر: دبي - البيان

افتتحت شركة دبي لصناعة الأثاث والمتخصصة في تصنيع المراتب الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، متجراً جديداً هو الأول من نوعه وخاص بعلامة سيرتا في دبي مول الذي يعتبر من أكبر مراكز التسوق في العالم.

يقدم المتجر الذي يقع في منطقة داون تاون الاستراتيجية ويمتد على مساحة 2,200 قدم مربعة تجربة تسوقٍ فريدة وفقاً لأعلى مستويات الأناقة والراحة. وتعرض صالة العرض الجديدة مجموعة خاصة ومتميزة من المراتب والمنتجات العصرية التي تُبرز تفوّق العلامة في منتجات النوم، وتضم مجموعة متنوعة من المفاهيم الفائقة التي تتوفر بشكل حصري في الإمارات.

هذا وتستخدم سيرتا تقنيات متميزة وحديثة في منتجات النوم الخاصة بها لتصنيع مراتب فاخرة توفر تجربة نوم مريحة.