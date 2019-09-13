تعاون بين «جمبو» ومايكروسوفت لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمبو للإلكترونيات، الشركة المتخصصة في تجارة التجزئة بالمنطقة، عن اعتماد مايكروسوفت داينمكس 365، وذلك في إطار جهودها المتواصلة نحو تحقيق عملية التحول الرقمي.

وذكر آرفيند أغراوال الرئيس التنفيذي لمجموعة جمبو، كان لا بد من اعتماد منصة تجارية قادرة على مواكبة هذه التغيرات المستمرة وتستطيع إتاحة رؤية واضحة خلال الوقت الفعلي، في حين أكد أن اختيارهم وقَعَ على مايكروسوفت لكونها الشريك الأمثل لمواءمة تطلعات عملاء جمبو.

وأكد ستيف روجرز نائب رئيس داينمكس 365 لدى مايكروسوفت، أن مجموعة جمبو أصبحت الآن قادرة على زيادة تفاعل العملاء وتمكين الموظفين وتعزيز العمليات وإعادة ابتكار الطريقة التي تعمل بها من خلال تسخيرها للقدرات الهائلة لمنصة داينمكس 365.