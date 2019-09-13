«راديسون بلو مارتينيز» وجهة مثالية لرجال الأعمال

المصدر: دبي- البيان

يوفر فندق راديسون بلو مارتينيز بيروت، لرجال الأعمال، غرفاً عصرية للاجتماعات، وأحدث المعدات السمعية والبصرية لتنظيم الفعاليات، إذ أنه يصنف ضمن الفنادق الفاخرة في العاصمة اللبنانية، ويتمتع بموقع حيوي في قلب المدينة.

ويعد الفندق من الوجهات المثالية لقضاء إجازة لا تنسى، مفعمة بذكرياتٍ جميلة، ويتيح للمسافرين الاستمتاع بوقتهم، والاسترخاء، وخوض تجربة فريدة من نوعها وسط صخب المدينة. كذلك يعتبر الفندق علامة للامتياز، حيث حاز على جوائز مرموقة عدة.

ويلبي كل متطلبات الأطفال والعائلات في هذه المدينة الثقافية المميزة، من خلال نشاطات ترفيهية ممتعة، تحت إشراف متخصصين، بما في ذلك الرياضات المائية، وبرامج استثنائية للياقة البدنية والصحة والجمال.