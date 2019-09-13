30 % نمو قيمة التداول العقاري في عجمان خلال الربع الثاني

المصدر: عجمان - وام

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بإمارة عجمان نمو قيمة التداول العقاري بنسبة 30% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام ذاته.

وأرجع عبدالعزيز بن ناصر النعيمي مدير عام الدائرة النمو العقاري إلى انتعاش السوق العقاري بالإمارة، موضحاً أن بيئة إمارة عجمان جاذبة للاستثمار وتتمتع بسهولة الإجراءات التي تقدم من قبل الدائرة والتي بلغت مدة الانتظار فيها 7 دقائق.

وكشف النعيمي عن أن قيمة التداول العقاري خلال الربع الأول بلغت 728 مليوناً و563 ألفاً و100 درهم فيما بلغت خلال الربع الثاني 955 مليوناً و111 ألفاً و533 درهماً.