«الإمارات الإسلامي» ينضم لخدمة تقسيط مخالفات المرور بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

اتفقت شرطة أبوظبي مع مصرف الإمارات الإسلامي على تقسيط مخالفات المرور المترتبة على المركبات والسائقين باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها.

وتم تحديد شروط وخطوات الاستفادة من الخدمة بحيث يكون المتعامل لديه بطاقة ائتمان «بطاقة مغطاة» صادرة من البنوك الخمسة المشتركة في الخدمة، وهي بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، والاتصال مباشرة بأحد البنوك التي تقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ لطلب تقسيط المخالفات.

وتتيح الخدمة دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي والقنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية «سهل».