غرفة أبوظبي تعرّف مجتمع الأعمال بالنظام الخليجي لتتبّع المطابقة

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ندوة تعريفية حول النظام الخليجي لتتبع المطابقة، وذلك في إطار جهودها لتعريف أعضائها بنظام تتبع المطابقة المعمول به في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي.

تحدثت في الندوة المهندسة أحلام المرزوقي، من إدارة شؤون المطابقة في «مواصفات»، عن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة التقييس الخليجية، على صعيد تطبيق النظام الخليجي لتتبع المطابقة للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد، وكذا تتبع منتجات ألعاب الأطفال، أمام عشرات الشركاء . وشرحت المرزوقي بعض اللوائح الفنية التي تقتضي أن يتم التأكد من أنها «ملائمة» لسوق دول مجلس التعاون.