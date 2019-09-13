مدير عام «آيرينا»: الإمارات تمتلك أهدافاً طموحة في الطاقة المتجددة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد فرانشيسكو لاكميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أن الوكالة تتشرف بتواجد مقرها في دولة الإمارات، التي تمتلك أهدافاً ورؤى طموحة لنشر حلول الطاقة المتجددة، وتعزيز استخداماتها ونفذت في هذا الصدد العديد من المشاريع الرائدة والفريدة على مستوى العالم.وقال إن الإمارات لديها خطة وطنية رائدة لمكافحة آثار التغير المناخي تأتي تجسيداً لجهودها الحثيثة لتبني اقتصاد أخضر مستدام.

وأوضح أن هذه الخطة تحمل أهدافاً هامة منها تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 % بحلول 2050 معرباً عن ثقته بقدرة دولة الإمارات على تحقيق أهدافها الموضوعة وفق هذه الخطة.

وعن مشاريع دولة الإمارات في قطاع الطاقة أوضح لاكميرا أن دولة الإمارات تمتلك أكبر محطات للطاقة الشمسية على مستوى العالم وما زالت تواصل خططها لتنفيذ مشاريع في هذا المجال، إضافة إلى جهودها على صعيد تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة . وحول التعاون بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة قال إنه تعاون مثمر وبناء ويسهم في تعزيز عمل الوكالة، مشيراً إلى أن «آيرينا» تعمل على تسريع وتيرة تبني حلول الطاقة المتجددة في مختلف دول العالم.