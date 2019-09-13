مشاريع ضخمة لتوليد الكهرباء في الكويت حتى 2035

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال المهندس غنام العجمي، ممثل وزارة الكهرباء والمياه بدولة الكويت في معرض الطاقة العالمي بأبوظبي، إن سعة توليد الكهرباء في الكويت ستزداد 15% حتى 2035.

وأضاف العجمي أنه من المقدر أن تصل سعة توليد الكهرباء في الكويت إلى 32 ميجاواط في 2035 بزيادة بنسبة 70% مقارنة بالسعة البالغة 18.8 ميجاواط في 2018.

وأوضح أن المحطات العاملة بنظام الدورة المركبة ستشكل 61% من إجمالي سعة توليد الكهرباء في 2035، بينما ستشكل المحطات العاملة بالبخار نحو 19%، وستستخدم هذه المحطات النفط والغاز في توليد الكهرباء.

ولفت غنام العجمي إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة تحوز مكانة كبيرة في مستقبل وزارة الكهرباء والماء الكويتية، لا سيما في ظل وجود توجّه حكومي لتكون 15% من إجمالي الطلب على الطاقة من الطاقات المتجددة وذلك بحلول 2030.

وذكر أن الكويت لديها خطة لتدشين 8 محطات مستقبلية لتوليد الكهرباء خلال الفترة من 2019 وحتى 2030 بسعة توليدية بطاقة إجمالية 17.55 ميجاواط، وتشمل محطة في الزور الشمالية والجنوبية والدوحة الشرقية والخيران والنويصيب والصبية الشقايا والشعبية الجنوبية.