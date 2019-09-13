الهند تراهن على الإمارات في الانتقال إلى الغاز

المصدر: أبوظبي - وام

أكد دارمندرا برادهان، وزير البترول والغاز الطبيعي وصناعات الصلب بجمهورية الهند، أن دولة الإمارات يمكنها أن تؤدي دوراً حيوياً في خطط الهند الطموحة للانتقال من الاقتصاد القائم على الهيدروكربون إلى الاقتصاد القائم على الغاز.

وقال إنه على الرغم من أن الإمارات ليست من الدول التي تصدر الغاز بكميات كبيرة، فإنه يمكنها أن تكون شريكاً استثمارياً مهماً في بعض مشروعات الغاز في الهند، خاصة في الجوانب المتعلقة بخطوط الأنابيب وإنتاج الغاز المسال ومحطات وشبكات توزيع الغاز.

وأوضح برادهان أن الهند لديها رؤية طموحة للغاية تتعلق بتطوير كل الجوانب ذات الصلة بالغاز ويساهم الغاز ب 6.2% في مزيج الطاقة في الهند.

وأكد الوزير برادهان أن العلاقات المتينة بين دولة الإمارات والهند انعكست إيجاباً على مستويات التعاون بينهما، حيث منحت الإمارات العام الماضي ولأول مرة حصة لكونسورتيوم هندي في حقل زاكوم البحري.

وكشف عن البدء قريباً في الأنشطة التي تسبق مرحلة التشييد في موقع مشروع مصفاة راتناجيري في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند الذي تنفذه الهند بالشراكة مع دولة الإمارات وتصل تكلفته إلى 44 مليار دولار.