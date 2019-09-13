الإمارات الثامنة عالمياً في تنظيم الأعمال

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنفت دولة الإمارات في المركز الثامن عالمياً على مؤشر تنظيم الأعمال التجارية، وهو أحد المؤشرات التي تضمنها التقرير الصادر أمس عن الحرية الاقتصادية على مستوى العالم في 2019، من «معهد فريزر»، المؤسسة الفكرية الكندية المعروفة، المتخصصة في السياسة العامة.

ويهتم مؤشر تنظيم الأعمال التجارية بمدى سهولة اللوائح وسلاسة الإجراءات الرسمية ومختلف الجوانب الإدارية المتعلقة بتنظيم الأعمال، الشركات والمشروعات التجارية في كل دولة من دول العالم.

ويرصد المؤشر مستوى تنظيم الأعمال في كل دولة في تقييم نهايته العظمى 10 درجات. وحصلت الإمارات على 8.31 نقاط حصلت بها على المركز الأول إقليمياً والثامن عالمياً متفوقة على كل دول أوروبا عدا فنلندا، إستونيا وهولندا، ومتفوقة كذلك على الولايات المتحدة التي حصلت على المركز الــ 12 برصيد 8.10 نقاط؛ استراليا التي جاءت في المركز الــ 16 برصيد 8.05 نقاط؛ اليابان «الـ 22 برصيد 7.93 نقاط»؛ وكندا «الـ 29 برصيد 7.74 نقاط». وكان المركز الأول على المؤشر من نصيب سنغافورة برصيد 9.27 نقاط.

فيما حلت هونغ كونغ ثانية برصيد 8.94 نقاط؛ وجاءت نيوزيلاندا ثالثة برصيد 8.63 نقاط. وكانت المراكز من الرابع وحتى السابع من نصيب فنلندا برصيد 8.54 نقاط؛ إستونيا برصيد 8.41 نقاط؛ هولندا برصيد 8.34 نقاط؛ وماليزيا برصيد 8.32 نقاط، على التوالي.