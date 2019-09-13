«موديز» تؤكد القوة المالية لـ«العين الأهلية للتأمين»

المصدر: دبي - البيان

أكدت وكالة «موديز» لخدمة المستثمرين، أمس، تصنيف القوة المالية للتأمين في الفئة A3 لشركة العين الأهلية للتأمين (العين الأهلية)، وغيّرت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

ويعكس تأكيد تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) لشركة العين الأهلية في الفئة A3: (1) قوة مكانتها السوقية وعلامتها التجارية كونها رابع أكبر شركة في سوق التأمين في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأقساط كما في نهاية عام 2018؛ (2) والخبرة التقنية الجيدة في خطوط أعمال النفط والغاز إلى جانب تعاونها الجيد مع كبار شركات إعادة التأمين الدولية (3) وربحية اكتتاب قوية حيث بلغ المعدّل لآخر 5 سنوات للنسبة المجمّعة 92.8٪ عام 2018.

واستمرت شركة العين الأهلية في الإعلان عن ربحها الصافي الجيد في النصف الأول من عام 2019، وتمت تسوية مدفوعات إعادة التأمين للمطالبة الكبيرة من أدنوك التي وقعت في عام 2017 كما خططت لها الشركة.