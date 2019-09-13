دبي تقود المشاريع الفندقية إقليمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

استحوذت دبي على 27% من المشاريع الفندقية قيد الإنجاز في الشرق الأوسط حيث تشهد تنفيذ 173 مشروعاً فندقياً تضيف نحو 51 ألف غرفة لتقود الإمارة بناء الفنادق إقليمياً.

وسجّل بناء الفنادق في الشرق الأوسط أعلى مستوى وفقاً لـتقرير نشرته «شركة Lodging Econometrics الأمريكية»، التي خلصت إلى أن عدد المشاريع الفندقية قيد الإنجاز في الشرق الأوسط بلغ 640 مشروعاً 181.890 غرفة بنمو سنوي 6%. وتستحوذ الإمارات على الجزء الأكبر من المشاريع الفندقية قيد الإنجاز في المنطقة بنحو 219 مشروعاً تضيف 61.781 غرفة وهناك 345 مشروعاً تضيف 111.257 غرفة قيد الإنشاء حالياً في المنطقة.

ومن المتوقع أن يصل عدد الفنادق التي سيتم افتتاحها إلى 124 فندقاً مع 37.233 غرفة في 2020 وإلى 139 فندقاً جديداً مع 38.270 غرفة 2021.