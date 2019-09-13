«الأوراق المالية» تُحذر من شركتين وحساب على «تويتر»

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من التعامل مع شركتين للخدمات المالية، وحساب على «تويتر» بسبب عدم حصولهم على التراخيص اللازمة من الهيئة لمزاولة الأنشط أو الخدمات المالية.

وذكرت الهيئة، على موقعها الإلكتروني، أن شركتي «مؤسسة كريبتوبلز» و«ساحة النسر. تي. الخدمات» لم يحصلا على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أي من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لرقابتها، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن أي تعامل يتم مع الشركتين بهذا الصف.

كما نوهت الهيئة بأن صاحب أحد الحسابات على «تويتر» غير معتمد كمستشار مالي أو محلل مالي لدى الهيئة وإنها غير مسؤولة عن أي تعامل يتم معه بهذه الصفة.