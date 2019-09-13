«شعاع كابيتال» تغيّر اسمها إلى مجموعة أبوظبي المالية

المصدر: دبي - البيان

وافقت الجمعية العمومية لشركة «شعاع كابيتال»، على تغيير اسم الشركة إلى مجموعة أبوظبي المالية.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي أمس: إن الجمعية العمومية وافقت على رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 إلى 7 أعضاء بالإضافة لتعيين مسعود محمد شريف محمود، عضواً في المجلس خلفاً للعضو المستقيل.

وأقرت الجمعية السماح لمجلس الإدارة بإصدار القرارات بالتمرير من دون حد أقصى خلال سنة، وتمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

ويأتي ذلك الاجتماع عقب موافقة الجمعية العمومية للشركة في وقت سابق على صفقة الاندماج المقترحة مع مجموعة أبوظبي المالية.