«وورلد أتلاس»: دبي وجهة أحلام معظم البشر في مختلف أنحاء العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال تقرير نشره موقع «وورلد أتلاس»، أمس، إن دبي تمثل وجهة أحلام لمعظم البشر في جميع أنحاء العالم لأسباب مختلفة، فهي واحدة من أكثر الأماكن تطوراً في الشرق الأوسط والعالم، إذ تتميز بامتلاكها أحدث التقنيات ونظم النقل وناطحات السحاب ومراكز التسوق.

وأشار التقرير إلى أن دبي هي المدينة الرابعة الأكثر زيارة في العالم، ومن المتوقع أن تستضيف نحو 20 مليون سائح دولي بحلول عام 2020 خلال استضافتها معرض إكسبو. ولا تقف قائمة ألقابها على ذلك، فهي تعتبر عاصمة التسوق في العالم بأكثر من 270 مركز تسوق، بما في ذلك دبي مول الشهير. علاوة على ذلك، تعد المدينة مركزاً رئيساً للنقل العالمي، ومدينة عالمية ومركزاً رئيساً للتسوق ومركزاً للتجارة الإقليمية. ولقد تسارع نموها بفضل عائدات النفط. فيما يعتمد اقتصادها اليوم، على العائدات السياحية والتجارة والعقارات والطيران والخدمات المالية.

وتمتلك دبي واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للإمارة 398.12 مليار درهم في عام 2018، محققاً نمواً بنسبة 1.94%، مقارنة بعام 2017. وعلى الرغم من أن صناعة النفط ساهمت في نمو المدينة، فإن إيرادات الصناعة تمثل أقل من 5٪ من إجمالي إيرادات الإمارة، إذ يبلغ متوسط إنتاجها نحو 240 ألف برميل يومياً.

وعلى صعيد متصل، حلّت دبي في المرتبة 11 في قائمة أفضل الوجهات أمناً لسفر النساء في آسيا في عام 2019 نشرها موقع مجلة«سيووورلد». وبحسب المسح الذي أجرته المجلة جاءت طوكيو في المرتبة الأولى تلتها شنغدو الصينية ثم نيو دلهي وبانكوك في المركز الرابع وبالي في إندونيسيا في المرتبة الخامسة.