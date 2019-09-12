الإمارات تتصدر عالمياً في زمن التوصيل الدائم للكهرباء

المصدر: دبي - البيان

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم في عدد الأيام اللازمة للتوصيل الدائم للكهرباء، وفق مؤشر وضعه the spectator index، مستنداً فيه إلى بيانات مستقاة من تقرير ممارسة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي، إذ قدّر المؤشر عدد الأيام اللازمة للتوصيل بـ10 أيام.

ووفقاً للمؤشر، جاءت كوريا الجنوبية ثانياً بعدد أيام بلغت 13 يوماً، تلتها ماليزيا بـ24 يوماً، بينما حلت في المرتبة الرابعة ألمانيا بـ28 يوماً، تلتها المرتبة الخامسة فيتنام بـ31 يوماً، وأخيراً حلّت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 17 بمعدل 89 يوماً.