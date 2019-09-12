سلطان الجابر يبحث فرص الشراكات الاستراتيجية والاستثمار مع روسيا

المصدر: أبوظبي- البيان

بحث معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أمس، مع ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة في روسيا الاتحادية سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة.

وأكد اهتمام القيادة في الإمارات بتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة في مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة استكشاف ودراسة واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وتناول النقاش فرص ومجالات التعاون المحتمل، حيث تسعى «أدنوك» لتوسعة نطاق شراكاتها واستثماراتها الاستراتيجية في كافة مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز، كما يأتي اللقاء استكمالاً للمباحثات التي تم إجراؤها بين الطرفين خلال الاجتماع الذي عُقد في موسكو في يوليو الماضي.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: «إن الزيارة تؤكد عمق علاقات الصداقة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية والجهود المستمرة لتعزيزها.

وهناك دائماً العديد من فرص التعاون الجديدة في قطاع الطاقة فيما تسعى أدنوك لاستكشاف فرص الشراكات والاستثمار المشترك في كافة مجالات ومراحل قطاع الطاقة، وتعمل على إرساء شراكات استراتيجية تحقق قيمة إضافية مع شركاء جدد يشاركونها نفس الرؤية والأهداف».

وأكد ألكسندر نوفاك، حرص روسيا الاتحادية على استكشاف فرص التعاون والشراكات في النفط والغاز في الإمارات.