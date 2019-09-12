377 مليار درهم ناتج الإمارات الإجمالي في الربع الأول

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على أساس سنوي بنسبة 2.8% إلى 376 ملياراً و982 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري.

بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقية) بنسبة 3.7% إلى 369 ملياراً و42 مليون درهم خلال الفترة نفسها.وأوضحت أن الناتج المحلي بالأسعار الجارية توزع بواقع 282.83 مليار درهم إجمالي الناتج المحلي غير نفطي بنمو قدره 0.2%، فيما بلغ الناتج النفطي 94.15 ملياراً، بنمو قدره 11.4%.

وبلغت نسبة مساهمة قطاع المشروعات غير المالية ما عدا النفط في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 219.67 مليار درهم وبنسبة 58.3%، فيما بلغت مساهمة الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) 94.15 مليار درهم ما يوازي 25%، ووصلت مساهمة الأنشطة المالية والتأمين إلى 37.15 مليار درهم بنسبة 9.9%، فيما كانت نسبة الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإجباري 6.9% أو ما يعادل 25.99 مليار درهم.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة توزع بواقع 253.95 مليار درهم للناتج المحلي غير نفطي بنمو 0.3%، فيما بلغ الناتج النفطي 115.09 مليار درهم بنمو 12.4%.

وبلغت نسبة مساهمة المشروعات غير المالية ما عدا النفط في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 202.09 مليار درهم وبنسبة 54.76%، فيما بلغت مساهمة الصناعات الاستخراجية 115.09 مليار ما يوازي 31.2%.