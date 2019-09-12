ارتفاع ثقة الأعمال في دبي وتفاؤل بزيادة الأرباح

المصدر: دبي - البيان

أظهر مسح مؤشر ثقة الأعمال للربع الثاني من عام 2019 أن أسواق ومشاريع التصدير الجديدة والمشاريع التي تم إطلاقها قبل معرض «إكسبو 2020 دبي» تسهم في دعم النشاط الاقتصادي في دبي، لا سيما في قطاعي التجارة والبناء، في الوقت الذي تبدي فيه الشركات ثقة عالية إزاء تحقيق نتائج أفضل في الأشهر المقبلة.

وكشف المؤشر الربعي الذي أعدته اقتصادية دبي ارتفاعاً بمعدل 2.2 نقطة، ليصل إلى 114.9 في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 112.7 نقطة للفترة ذاتها من العام 2018، مع تفاؤل عام بتحقيق مبيعات أكبر وأرباح أعلى في أنشطتهم.

وأظهرت نتائج المؤشر أن 83% من الشركات في دبي صنفت وضعها بالجيد والمستقر في الربع الثاني من 2019. وارتفعت نسبة الشركات التي تتوقع تحسن الوضع التجاري إلى 46% في الربع الثالث 2019، مقابل 45% في الربع الثالث من العام 2018 في حين توقعت 43% من الشركات الاستقرار في وضعها التجاري.

وتواصل الشركات الكبيرة الحفاظ على توقعات أقوى مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث سجل المؤشر المركب لثقة الأعمال 118.3 و109.9 نقاط للربع الثالث 2019 على التوالي. وتتطلع 22% من الشركات للتصدير إلى أسواق جديدة خلال الربع الثالث من 2019، مع التركيز على الأسواق الجديدة الرائدة سعياً إلى تنويع الصادرات، بما في ذلك الأسواق الأفريقية والأوروبية.

وأظهرت التوقعات بخصوص حجم التداول زيادة سنوية، حيث ارتفع صافي الربح من 29% في الربع الثالث 2018 إلى 31% في الربع الثالث 2019، ويعزى ذلك أساساً إلى التفاؤل حول «إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى توقعات حول استقطاب عملاء إضافيين، وإطلاق مشروعات جديدة، والتحسن الذي سيطرأ على ظروف السوق. ويعد المصدرون الأعلى تفاؤلاً ضمن مجتمع الأعمال عموماً.

حيث سجل المؤشر المركب للأعمال درجات قدرها 115.9 و114.9 نقطة على التوالي. وتحدو مجتمع التصدير توقعات أقوى من الشركات الموجهة نحو السوق المحلية في معظم العوامل التي تم تقييمها في الدراسة، وأظهرت الشركات الموجهة للسوق المحلية توقعات أعلى للتوظيف.

وأظهرت الشركات الصغيرة والمتوسطة توقعات أفضل إزاء الإيرادات والأرباح. وخلال الاثني عشر شهراً المقبلة، تعتزم 30% من الشركات توسيع مقرات أعمالها الحالية، إذ تبدي شركات التصنيع أعلى مستوى من التفاؤل بشأن خطط توسيع قدراتها، مقارنة بالخدمات والشركات التجارية.

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