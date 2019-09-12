«سيفن ريزيدنسز نخلة جميرا» يجذب مستثمرين من 14 دولة

المصدر: دبي- البيان

جذب ثالث مشروع لشركة سيفن تايدز في نخلة جميرا مستثمرين من 14 دولة مختلفة لشراء 260 عقاراً فاخراً، وأعلنت الشركة أمس أن المستثمرين الروس والبريطانيين والبرازيليين اشتروا أكثر من 38% من تلك الشقق في المشروع الثالث لشركة سيفن تايدز في نخلة جميرا.

والذي من المتوقع الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية فيه بحلول الربع الرابع من عام 2020.

وتصدر المستثمرون الروس القائمة من حيث عدد الشقق السكنية المباعة بشرائهم 45 شقة بنسبة بلغت 17% من مجموع البيع، جاء خلفهم البريطانيون الذين اشتروا 32 شقة بنسبة 12%، تلاهم مستثمرون من البرازيل بشرائهم 24 شقة أي ما نسبته 9% من مجموع الشقق المباعة. وقال عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: «إن أبرز ما يميز الاستثمار في علامة «سيفن» عموماً ومشروع سيفن ريزيدنسز نخلة جميرا على وجه الخصوص وجود تنوع كبير في جنسيات المستثمرين، وهو الأكبر الذي نشهده في السنوات الأخيرة».