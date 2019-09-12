«استراتيجية دبي » تعزّز نمو الصناعة

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد المشاركون في الدورة الرابعة من «قمة التصنيع والتجارة المستقبلية 2019″ التي اختتمت فعالياتها أمس في دبي، أن استراتيجية دبي الصناعية 2030 تدعم نمو قطاع الصناعة عبر تعزيز الفرص وحل التحديات.

وخلال فعاليات القمة التي تنظمها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، كرم سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي، المصانع الفائزة بجائزة دبي للصناعة الخضراء التي تهدف إلى تشجيع الشركات على تقليل الآثار الكربونية والتركيز على نمو القطاع.

وفي تصريحات على هامش القمة لفت سعود أبو الشوارب، مدير عام «مدينة دبي الصناعية» التابعة لمجموعة تيكوم إلى أن تخفيض التكاليف التشغيلية يشكل التحدي الأكبر أمام المصنعين ويأتي ضمن أولوياتهم، مشيراً إلى أن فريق عمل استراتيجية دبي الصناعية2030 يساعد الشركات على إيجاد حلول إبداعية للاستثمار في الأتمتة والاستدامة لتعزيز نمو القطاع.

ولفت إلى أن مبادرات التحفيز الحكومي ستنعكس إيجاباً على أرض الواقع بالنسبة للمصنعين خلال عام، مشيراً إلى أن العديد من الجهات وفي مقدمتها هيئة كهرباء ومياه دبي عدلت من أسعار بعض خدماتها، مما عزز استقطاب الاستثمارات الصناعية الجديدة إلى دبي. وأوضح أن 130 مصنعاً باشرت عمليات الإنتاج في مدينة دبي الصناعية خلال العام الماضي، متوقعاً أن يرتفع العدد إلى 200 المصانع المنتجة فعلياً مع نهاية 2019.

ومن جانبه أشار مروان عبد العزيز جناحي، مدير عام مجمع دبي للعلوم ورئيس فريق عمل قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية ضمن استراتيجية دبي الصناعية 2030، إلى أنه وفي ظل تركيز الاستراتيجية على محور قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، تشهد الإمارة افتتاح مصنعين أو ثلاثة مصانع للأدوية سنوياً. ولفت إلى أن نمو عدد الشركات في المجمع بلغ 15 % خلال العام 2018 مقارنة بـ 2017، متوقعاً تسارع النمو مع نهاية العام الجاري.