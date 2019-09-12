«الاقتصاد» تبحث التعاون مع الصين في مكافحة الإغراق

المصدر: أبوظبي - وام

بحث عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية في وزارة الاقتصاد، سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في مجال المعالجات التجارية وخاصة مكافحة الإغراق والممارسات الضارة بالتجارة الدولية.

وذلك خلال لقائه في مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي وفداً رسمياً من وزارة التجارة الصينية يترأسه شي يوي نائب مدير عام مكتب المعالجات التجارية بالوزارة.

وناقش الجانبان إجراءات مكافحة الإغراق المتبعة في عدد من القضايا الراهنة سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، وأهمية تعزيز التنسيق والتعاون في هذا الجانب الحيوي، كما بحثا سبل تعميق الشراكة بين دولة الإمارات والصين في مجالات المفاوضات التجارية الجارية على مستوى منظمة التجارة العالمية بشأن الموضوعات ذات الصلة بمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وآلية تسوية النزاعات على وجه الخصوص.

وفيما يتعلق بمقترحات ومرئيات تطوير عمل المنظمة بشكل عام، وذلك وبما يراعي مصلحة البلدين، وبما يسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لزيادة التبادلات التجارية والأنشطة الاستثمارية المتبادلة والمشتركة، والتي تصب في مصلحة النمو الاقتصادي للبلدين.

وأكد الشامسي حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات التنموية، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول عالمياً لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن التعاون الرسمي في مجال المعالجات التجارية ومكافحة الإغراق يعتبر مساراً بالغ الأهمية ضمن مسارات الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الشاملة بين البلدين، ولاسيما بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن المعالجات التجارية عام 2017.

من جانبه، أكد الجانب الصيني اهتمامه بالتعاون على نطاق أوسع مع دولة الإمارات في مجالات مكافحة الإغراق وإجراء نقاشات موسعة وتنسيق متواصل في مجال المعالجات التجارية، بما يخدم المصالح التجارية الحيوية للبلدين، مؤكداً أهمية مثل هذه الزيارات والاجتماعات الرسمية في بناء قنوات تواصل فعالة في هذا الصدد، الأمر الذي من شأنه أن يخدم البيئة التجارية في المنطقة ككل.