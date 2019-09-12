12 جهة حكومية تبحث التحول الرقمي ونظام «ديرة»

المصدر: دبي - البيان

استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الاجتماع الدوري الرابع والعشرين للفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية، أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وذلك في مبنى الهيئة في دبي بمشاركة ممثلين عن 12 جهة اتحادية ومحلية حكومية.ويأتي هذا الاجتماع بهدف متابعة مستوى تحقيق الفرق والجهات الحكومية لخططها من خلال نظام «ديرة»، منصة رصد مستوى تقدم الخطط، ومتابعة أهم توصيات تقييم الأمم المتحدة للبوابات الرسمية والمؤسسية للجهات الحكومية، كما هدف الاجتماع إلى التعريف بمبادرة تقرير التحول الرقمي الوطني.

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية: «انصبت أجندة الاجتماع على إبراز جهود الدولة على الساحة العالمية في مجال التحول الرقمي من حيث المؤشرات والمشاريع والإنجازات التي حققت فيها الدولة نتائج مبهرة. ويأتي ذلك انطلاقاً من كون الإمارات تنافس على المراكز العليا في الخدمات الذكية».

وناقش المجتمعون توصيات تقييم الأمم المتحدة للبوابات الرسمية، والتي تضمنت الاهتمام بعمل صفحات الموقع الإلكتروني، كما تضمن تقييم الأمم المتحدة توفر ممارسة (المشورة الإلكترونية) واحتواء كل مشورة على (موضوع المشورة، هدف المشورة، اتخاذ القرار)، وسبل الترويج لعنوان النطاق الجديد لبوابة حكومة الإمارات (u.ae)، والتأكد من صفحة البيانات المفتوحة واحتوائها على ملفات بصيغ CSV أو XML.

وركز الاجتماع على التعريف بتقرير التحول الرقمي الوطني، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهم الإنجازات في الدولة.