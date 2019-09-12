52 مليون درهم لتنفيذ مشروع «تعاوني» في أم القيوين

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

رصدت جمعية تعاونية الاتحاد 52 مليون درهم لتنفيذ مشروع أم القيوين التجاري السكني، ووقّعت مع شركة العابر للمقاولات عقد إنشاء أول مشروع تجاري سكني لتعاونية أم القيوين بإدارة تعاونية الاتحاد في منطقة السلمة 3 في إمارة أم القيوين بجانب سوق الخضار والفواكه مقابل مستشفى الشيخ خليفة، الذي من المتوقع الانتهاء من تنفيذه في ديسمبر 2020.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته تعاونية الاتحاد في مقرها بدبي بهذا الشأن، ووقّع الاتفاقية عن تعاونية الاتحاد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي، وعن شركة العابر للمقاولات عبد الله محمد العبدالله المدير العام للشركة، بحضور المهندسة مدية المري مدير قطاع العقارات والمشاريع في التعاونية، وعدد من المديرين من كلا الجانبين.

وتفصيلاً، قال خالد الفلاسي إن المشروع التجاري السكني تبلغ تكلفته نحو 52 مليون درهم، وهو مكون من سرداب وأرضي وطابقين أول وثانٍ بمساحة بناء إجمالية تبلغ 201,707 قدم مربعة، ويضم المركز 15 محلاً تجارياً و70 شقة سكنية، إضافة إلى 233 موقف سيارات موزعة على السرداب والأرضي وخارج المبنى.

إضافة إلى هايبر ماركت لتعاونية أم القيوين، ومن المتوقع إنجاز المشروع شهر ديسمبر 2020. وأضاف: «بلغ عدد مساهمي تعاونية أم القيوين 888 مساهماً، وأن التعاونية تملك خبرات كبيرة في إدارة التعاونيات».